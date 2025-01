Ученые раскрыли секрет эффективного обучения

Международная команда ученых выяснила, что для эффективного обучения необходимо извлекать информацию различными способами. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Процесс обучения становится более эффективным, когда мы не просто перечитываем материал, а пытаемся воспроизвести его в памяти. Кроме того, рекомендуется распределять информацию на несколько периодов времени, а не пытаться выучить все за один вечер перед экзаменом. Эти советы помогут сделать усвоение новой информации более продуктивным. Однако в новом исследовании ученые решили выяснить, есть ли еще способы улучшить процессы запоминания.

Они выяснили, что одним из них является так называемое вариативное обучение.Это процесс, который подразумевает различные подходы к запоминанию информации. Нужно изучать явление с разных точек зрения, в разных контекстах и разными способами. Кроме того, сам процесс поиска также должен быть гибким: мозг должен реагировать на разнообразные сигналы, которые могут привести к правильному ответу.

Авторы провели серию экспериментов, в ходе которых они просили участников выучить новые финские слова. Слова были встроены в предложения, представленные на родном языке участников, например, «Папа подметает латтию» (по-фински: пол). Каждое иностранное слово было представлено несколько раз, либо в одном предложении, либо в разных предложениях.

Оказалось, что лучшие показатели запоминания слов были достигнуты, когда во время обучения участникам предлагали разные предложения, а не одно и то же предложение снова и снова. Преимущества этого метода получения знаний были замечены как сразу после обучения, так и через сутки после него.

Интересно, что участники были убеждены, что им было легче запоминать иностранные слова, когда они заучивали их с использованием одних и тех же предложений, что противоречило фактическим результатам тестирования. Это называется метакогнитивной иллюзией — ложной верой в эффективность определенных условий обучения, которая в конечном итоге может привести к выбору менее действенных способов.

Авторы статьи предполагают, что результаты их исследования могут быть использованы для разработки рекомендаций по эффективному обучению. Однако они подчеркивают, что исследования на сегодняшний день ограничены конкретными экспериментальными условиями и необходима дальнейшая работа по изучению этого способа обучения в более широком масштабе.

