Житель Херсонской области получил 18 лет за шпионаж и подготовку к теракту

ФСБ: мужчину из Херсонской области осудили на 18 лет за подготовку к теракту

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины, жителя Херсонской области, к 18 годам колонии строгого режима по делу о подготовке к теракту, шпионаже и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону, ее цитирует ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники предотвратили теракт на этапе приготовления. Во время обыска у мужчины изъяли самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства, подготовленные для дистанционного подрыва и средства для приведения их в действие.

В ФСБ также рассказали, что мужчина выполнял задания сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины, с которым вышел на связь в 2022 году. Житель Херсонской области передавал координаты расположения сил и средств ВС РФ, по которым украинская сторона наносила удары.

Помимо заключения, суд назначил виновному штраф в размере 600 тысяч рублей.

2 апреля сообщалось, что 20-летний житель Ижевска планировал совершить вооруженное нападение на школу и устроить террористический акт. Молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и бутылки с зажигательной смесью и планировал купить огнестрельное оружие. Подозреваемый был задержан и помещен в СИЗО.

Ранее школьник рассылал сообщения о терактах, чтобы перейти на новый уровень в онлайн-игре.