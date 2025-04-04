Ростовский суд осудил мужчину за попытку совершить теракт на Запорожье по заданию ВСУ

ТАСС: мужчину осудили на 21 год за попытку устроить теракт в Запорожской области

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Вадиму Цуркану, который планировал совершить теракт на территории Запорожской области по заданию Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

По данным следствия, с 26 по 29 сентября 2022 года Цуркан был в городе Днепр на Украине, где добровольно согласился с предложением сотрудников Главного управления разведки ВСУ взорвать бомбу на территории Запорожской области. Однако Цуркан не смог совершить задуманное, его задержали российские правоохранители 28 апреля 2023 года.

В итоге мужчину приговорили к 21 году колонии строгого режима. Первые три года он будет отбывать в тюрьме. Также осужденного оштрафовали на 600 тыс. рублей.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, который готовился совершить теракт в общежитии курсантов. Его поймали, когда он доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. По данным ФСБ, российский военнослужащий участвовал в подготовке теракта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, как иностранные спецслужбы вербуют подростков для терактов.