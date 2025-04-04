В России стартовали продажи новой версии Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи внедорожника Lada Niva Sport, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Цены на автомобиль начинаются от 1,7 млн рублей.

«С выходом Lada Niva Sport мы предлагаем новые возможности для активного вождения в любых условиях», — сказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Автомобиль оснастили форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом. Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм. Вместо штатного запасного колеса предусмотрен дорожный набор для ремонта шин.

Lada Niva Sport разгоняется до 100 км/ч за 11,8 секунды, а максимальная скорость достигает 162 км/ч.

Автомобиль внешне можно отличить по 17-дюймовым колесам с двухцветными литыми дисками и покрышками увеличенной размерности и расширителям колесных арок. В салоне установлены оригинальные передние сиденья.

Ранее испанцы восхитились внедорожником Lada Niva Sport.