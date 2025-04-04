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Паша Техник пережил клиническую смерть

Близкие Паши Техника рассказали, что рэпера спасли после клинической смерти
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VSRAP

Близкие рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) рассказали, что артист пережил клиническую смерть. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам близких, врачи спасли Пашу, его сердце удалось завести.

«Динамика положительная», — пишут близкие.

Теперь музыканта хотят перевезти в другую больницу в Таиланде на вертолете, но пока это невозможно: организм рэпера может не выдержать, а больница пока не дает разрешения на перевозку.

В конце марта стало известно, что артист был доставлен с острым отравлением в больницу Таиланда и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Друзья рэпера не исключали, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

Позже появилась информация, что Паша Техник находится в близком к критическому состоянии — рэпер дышит при помощи аппарата ИВЛ и находится на ЭКМО. У исполнителя поражено почти 100% легких, замечены серьезные нарушения в работе печени. Подробнее о госпитализации Паши Техника — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на спасение Паши Техника требуется 12 миллионов рублей.

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