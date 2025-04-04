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Американский сенатор пригрозил ЕС выходом США из НАТО

Американский сенатор Ли: США выйдут из НАТО, если ЕС оштрафует соцсеть Х
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Vadim Ghirda/AP

Соединенные Штаты выйдут из НАТО, если Европейский союз (ЕС) решит оштрафовать соцсеть X. Такое мнение высказал член Сената Конгресса США Майк Ли (республиканец от штата Юта). Об этом он написал в соцсети Х.

«Если ЕС это сделает, мы выйдем из НАТО», — заявил законодатель, отвечая на сообщение о якобы готовящемся штрафе за распространение дезинформации.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией.

В январе газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза писала, что соцсеть Маска могут оштрафовать со стороны Европейской комиссии на сотни миллионов долларов. Издание отмечало, что в отношении соцсети с декабря 2023 года ведется несколько расследований. В том числе X подозревают в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Если суд вынесет решение не в пользу соцсети, то ей придется заплатить штраф суммой до 6% от годового оборота компании.

Ранее в США раскрыли, когда Маск уйдет из американского правительства.

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