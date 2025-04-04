Американский сенатор пригрозил ЕС выходом США из НАТО

Соединенные Штаты выйдут из НАТО, если Европейский союз (ЕС) решит оштрафовать соцсеть X. Такое мнение высказал член Сената Конгресса США Майк Ли (республиканец от штата Юта). Об этом он написал в соцсети Х.

«Если ЕС это сделает, мы выйдем из НАТО», — заявил законодатель, отвечая на сообщение о якобы готовящемся штрафе за распространение дезинформации.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией.

В январе газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленных чиновников Евросоюза писала, что соцсеть Маска могут оштрафовать со стороны Европейской комиссии на сотни миллионов долларов. Издание отмечало, что в отношении соцсети с декабря 2023 года ведется несколько расследований. В том числе X подозревают в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Если суд вынесет решение не в пользу соцсети, то ей придется заплатить штраф суммой до 6% от годового оборота компании.

Ранее в США раскрыли, когда Маск уйдет из американского правительства.