Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, чем опасно отсутствие физической активности в детстве

JADD: недостаток физической активности в детстве повышает риск депрессии
close
matimix/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых установила, что физическая активность у детей способствует снижению уровня депрессии и тревожности. Это особенно важно для детей с аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), у которых, как было выявлено, риск развития психических заболеваний значительно выше, чем у здоровых детей. Работа опубликована в журнале Journal of Autism and Developmental Disorders (JADD).

В ходе анализа данных обширного исследования National Survey of Children's Health, ученые обнаружили, что дети с аутизмом и СДВГ, которые занимались физической активностью, реже испытывали тревожность и депрессию, чем их менее активные сверстники. Примечательно, что среди детей с аутизмом 69% физически неактивных детей страдали от тревожности, в то время как среди детей, занимающихся физической активностью хотя бы один день в неделю, этот показатель был снижен до 55%. У детей с СДВГ физическая активность также была связана с меньшими уровнями тревожности.

Ученые выяснили, что и депрессия проявлялась реже у детей, которые занимались физической активностью. Например, среди детей с аутизмом 39% физически неактивных страдали от депрессии, в то время как среди тех, кто занимался физической активностью 1–3 дня в неделю, этот показатель снизился до 29%, а среди тех, кто был активен 4–7 дней, — до 23%.

Автор исследования Эми Л. Аккардо и ее коллеги подчеркнули важность дальнейших исследований, чтобы выяснить, как физическая активность влияет на психическое здоровье, а также обратили внимание на необходимость контроля психического состояния детей с аутизмом и СДВГ.

Хотя результаты работы показывают взаимосвязь между физической активностью и психическим здоровьем, они не подтверждают причинно-следственную связь. Вполне возможно, что тревожность и депрессия ограничивают возможности детей заниматься физической активностью. По мнению ученых, этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Ранее стало известно, что определяет сходство родителей и детей в умственных способностях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами