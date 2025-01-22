Ученые выяснили, чем опасно отсутствие физической активности в детстве

Международная группа ученых установила, что физическая активность у детей способствует снижению уровня депрессии и тревожности. Это особенно важно для детей с аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), у которых, как было выявлено, риск развития психических заболеваний значительно выше, чем у здоровых детей. Работа опубликована в журнале Journal of Autism and Developmental Disorders (JADD).

В ходе анализа данных обширного исследования National Survey of Children's Health, ученые обнаружили, что дети с аутизмом и СДВГ, которые занимались физической активностью, реже испытывали тревожность и депрессию, чем их менее активные сверстники. Примечательно, что среди детей с аутизмом 69% физически неактивных детей страдали от тревожности, в то время как среди детей, занимающихся физической активностью хотя бы один день в неделю, этот показатель был снижен до 55%. У детей с СДВГ физическая активность также была связана с меньшими уровнями тревожности.

Ученые выяснили, что и депрессия проявлялась реже у детей, которые занимались физической активностью. Например, среди детей с аутизмом 39% физически неактивных страдали от депрессии, в то время как среди тех, кто занимался физической активностью 1–3 дня в неделю, этот показатель снизился до 29%, а среди тех, кто был активен 4–7 дней, — до 23%.

Автор исследования Эми Л. Аккардо и ее коллеги подчеркнули важность дальнейших исследований, чтобы выяснить, как физическая активность влияет на психическое здоровье, а также обратили внимание на необходимость контроля психического состояния детей с аутизмом и СДВГ.

Хотя результаты работы показывают взаимосвязь между физической активностью и психическим здоровьем, они не подтверждают причинно-следственную связь. Вполне возможно, что тревожность и депрессия ограничивают возможности детей заниматься физической активностью. По мнению ученых, этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Ранее стало известно, что определяет сходство родителей и детей в умственных способностях.