В США могут получить доступ к военным архивам России

Министерство обороны США через свое подразделение — Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести — объявило тендер на поиск подрядчика для работы в государственных военных архивах РФ. Об этом сообщает издание RT.

В тендерных документах говорится, что подрядчик должен также иметь доступ к архивным документам российской стороны. Неназванные эксперты из военной сферы заявили RT, что таким образом США хотят узнать о потерях России в локальных войнах и конфликтах.

«Согласно условиям тендера, подрядчик обязан предоставить одного руководителя исследований и двух исследователей», — говорится в статье.

По данным издания, исследователи будут работать в Москве и проводить анализ материалов в архивах, онлайн-базах данных, библиотеках и других источниках.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия расширяет свое сотрудничество с Китаем, Северной Кореей и Ираном в военной сфере, обмениваясь с ними технологиями. По его словам, Вашингтон видит в этом угрозу для себя.

Ранее в США захотели разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР.