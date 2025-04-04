Кабмин заявил о завершении расследования крушения танкеров в Керченском проливе

В Министерстве транспорта РФ завершили расследование причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщили в кабмине.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, комиссия Ространснадзора подготовила предложения по мерам, чтобы избежать подобные аварии.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. Новые случаи выбросов мазута продолжают фиксировать до сих пор.

25 марта сообщалось, что судовладельцы танкеров готовы разделить расходы по компенсации ущерба. Как писал ТАСС, с иском в суд обратилась «Морспасслужба». Ответчиками выступают ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волгатранснефть» и САО «ВСК». Представитель истца в суде уточнил, что при ликвидации последствий загрязнения в Черном море невозможно технически установить, какой из ответчиков причинил тот или иной объем загрязнения.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.