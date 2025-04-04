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Сына известного рэпера задержали за обман 90-летнего доцента

Сына рэпера МС Арнольда Дэвида задержали за мошенничество
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Дэвид Обамби-Дион/VK

Сына известного петербургского рэпера МС Арнольда задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В полицию обратился 90-летний доцент Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и рассказал, что стал жертвой мошеннической схемы. Неизвестные по телефону убедили преподавателя отдать банковскую карту с 500 тысячами рублей на счету якобы для ее сохранности.

Передача карты произошла у дома доцента на Ординарной.

Причастным к мошенничеству, по версии следствия, оказался 19-летний Дэвид Обамби-Дион — сын рэпера МС Арнольда.

МС Арнольд был известен своим фитом с рэпером Смоки Мо, был участником коллектива Ikambi Gwa Gwa. Певца не стало в 2015 году — его без признаков жизни нашли на улице недалеко от одной из поликлиник города.

Накануне тиктокера Павла Дворецкого задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в мошенничестве.

Ранее DJ Smash подал в суд из-за своего бренда.

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