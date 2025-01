Бактерия помогла ученым создать антиоксидант, защищающий от радиации

Химики из Северо-Западного университета в Чикаго создали синтетический антиоксидант под названием MDP, который способен защищать организм человека от разрушительного воздействия радиации. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Идея создания MDP основана на изучении бактерии Deinococcus radiodurans, известной как «бактерия Конан». Эта микробиологическая «супергероиня» способна выдерживать экстремальные уровни радиации благодаря уникальным антиоксидантам, которые защищают ее клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов и реактивных форм кислорода.

Разработанный учеными MDP имитирует природные процессы, используемые бактерией. Он состоит из ионов марганца, фосфата и синтетического пептида, образующих молекулу, которая эффективно защищает клеточные белки. Это особенно важно, так как именно разрушение белков, а не ДНК, является основным механизмом радиационной токсичности.

«Мы пересмотрели подход к изучению радиационного воздействия и обнаружили, что защита белков — ключевой элемент выживания клетки в условиях радиационного стресса. Наш антиоксидант MDP защищает протеом, позволяя клеткам сохранять свои функции даже при высоких уровнях радиации», — отметили исследователи.

MDP открывает новые возможности в медицине и космонавтике. В перспективе он может быть использован для защиты астронавтов в космосе, пациентов во время радиотерапии, а также работников атомной энергетики и аварийных служб.

