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Молочные бактерии предложили использовать в борьбе с ожирением

BBI: молочная бактерия Mycobacterium vaccae может снижать аппетит
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StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере разработали экспериментальный препарат для борьбы с ожирением на основе воздействия микроорганизма Mycobacterium vaccae, выделенного из почвы и коровьего молока. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior and Immunity (BBI).

В ходе исследований на мышах разработка продемонстрировала поразительные результаты: животные не набирали вес, несмотря на активное потребление продуктов с высоким содержанием жиров и сахара.

Кроме того, бактерия продемонстрировала дополнительные преимущества — у грызунов снизились уровни воспаления и висцерального жира, а также уменьшилась концентрация лептина — гормона, регулирующего аппетит. Вдобавок к этому наблюдалось положительное влияние на нейровоспалительные процессы и снижение тревожных поведенческих реакций.

Исследователи подчеркивают уникальность нового подхода: вместо воздействия на микробиом кишечника бактерия влияет на иммунометаболические механизмы организма. Такой механизм работы может обеспечить более устойчивый эффект, отличающийся от современных методов лечения ожирения.

Пока что препарат протестировали только на животных, однако ученые намерены расширить клинические испытания. Они подчеркнули, что в будущем Mycobacterium vaccae может стать не только средством борьбы с избыточным весом, но и инструментом для улучшения психоэмоционального состояния.

Ранее стало известно, сколько калорий нужно сокращать ежедневно для похудения.

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