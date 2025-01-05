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Ученые научились подавлять негативные воспоминания во сне человека

PNAS: активация мыслей о счастливых событиях во сне вытесняет память о плохом
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Китайские ученые из Гонконгского университета описали новый способ ослабления воспоминаний о негативных событиях путем реактивации новых, положительных воспоминаний. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Негативные воспоминания, особенно непроизвольные, могут значительно подорвать психическое здоровье, нарушая повседневную жизнь и когнитивные функции. Традиционные методы управления этими воспоминаниями, такие как терапия или медикаментозное лечение, часто требуют напряженной эмоциональной вовлеченности и не всегда дают эффект.

В новом исследовании задействовали 37 человек. Участники начали с формирования ассоциаций между случайными произнесенными словами и эмоционально негативными образами, такими как тревожные или отталкивающие сцены. Эти связи были установлены во время сеанса обучения в первый вечер, за которым последовал ночной сон для закрепления воспоминаний.

На второй вечер участники узнали новые ассоциации между набором ранее использованных слов и эмоционально позитивными образами, создавая «вмешивающиеся» позитивные воспоминания.

Половина исходных пар «слово-изображение» осталась неизменной, чтобы служить контрольной группой.

После этого сеанса участники провели еще одну ночь, во время которой исследователи использовали целевую реактивацию памяти.

Техника включала воспроизведение аудиосигналов (произносимых слов), связанных как с позитивными, так и с негативными воспоминаниями, пока участники находились в определенной фазе, известной как сон с медленным движением глаз.

Ученые обнаружили, что целенаправленная реактивация позитивных воспоминаний во время сна ослабила способность участников вспоминать связанные с ними негативные воспоминания.

Этот эффект был специфичен для воспоминаний в группе «интерференции» — тех, для кого были созданы как негативные, так и позитивные ассоциации. Воспоминания в контрольной группе, у которых не было конкурирующих позитивных ассоциаций, не были затронуты процессом реактивации.

Во-вторых, метод реактивации увеличил частоту непроизвольных вторжений позитивной памяти во время вызова негативных воспоминаний. Например, участники были более склонны спонтанно думать о позитивных образах, когда им подсказывали слова, которые были связаны как с позитивными, так и с негативными воспоминаниями.

Кроме того, участники продемонстрировали более позитивную эмоциональную предвзятость по отношению к реактивированным сигналам.

По словам авторов исследование, открытие может помочь людям избавить от навязчивых неприятных воспоминаний.

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