«Бросили ее под автобус с дерьмом»: американку отстранили за отказ фехтовать с трансгендером

Ассоциация фехтования США (USA Fencing) объявила о дисквалификации фехтовальщицы Стефани Тернер за отказ соревноваться с трасгендерным спортсменом Редмондом Салливаном. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел 30 марта на региональных соревнованиях. Перед началом очередной схватки Тернер сняла маску и встала на одно колено в знак несогласия фехтовать с Салливаном. За это она получила черную карточку, что означало ее дисквалификацию с соревнований. В USA Fencing заявили, что наказание не связано с личной позицией спортсменки.

«В случае Стефани Тернер, ее дисквалификация, которая применяется только к этому турниру, не имела отношения к ее персональному заявлению, а является прямым результатом ее решения отказаться фехтовать с соперником, имеющим право выступать на турнире», — говорится в пояснении организации.

Сама Тернер объяснила свой жест. Она заявила, что не была готова соревноваться с мужчиной на женском турнире.

«Когда я встала на колено, то посмотрела на судью и сказала: «мне жаль, я не могу это сделать. Я — женщина, а это — мужчина, и это женский турнир. Я не буду фехтовать с этим человеком», — сказала Тернер.

На ситуацию отреагировала знаменитая чешская теннисистка Мартина Навратилова. Несмотря на то, что она совершила каминг-аут еще в 1981 году и активно поддерживает права представителей ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), Навратилова раскритиковала USA Fencing. Она убеждена, что транс-женщины имеют нечестное преимущество из-за физических данных.

«Вот что происходит, когда женщина-спортсменка протестует! Кто-то еще здесь считает, что это справедливо? Я в ярости. И позор USA Fencing за то, что вы так поступаете. Как вы смеете бросать женщину под автобус с гендерным дерьмом?» — написала она в соцсети Х.

6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт», запрещающий транс-персонам участвовать в женских состязаниях в США.

Ранее в США заморозили финансирование университета из-за пловчихи-трансгендера.