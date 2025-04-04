Стали известны основные причины крушения танкеров в Керченском проливе

Основными причинами крушения танкеров в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений плавания судов и неукомплектовка кадрами. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, передает ТАСС.

По его словам, комиссия установила, что основными причинами аварии стали невыполнение капитанами судов ограничений по сезону плавания в Азовском море и Керченском проливе. Помимо этого, экипажи танкеров не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правилами Минтранса РФ.

Старовойт отметил, что данные расследования будут переданы в Следственный комитет.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжкий состав.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.