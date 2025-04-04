Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьнице перерезали горло и сбросили в подвал в Ульяновской области

В Ульяновской области обнаружили в подвале школьницу с перерезанным горлом
close
Telegram-канал 112

В Ульяновской области обнаружили 14-летнюю школьницу с перерезанным горлом в подвале дома. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все случилось в селе Тумкино. Женщина обнаружила в подвале дома тело своей дочери со следами насильственной смерти и обратилась в полицию. Стражи порядка прибыли на место, в данный момент детали и обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

В СУ СК России по региону возбудили уголовное дело по статьям о совершении разбойного нападения и убийстве малолетней, тело которой нашли 4 апреля. Отмечается, что порядок вещей в доме, где ее нашли, был нарушен.

Telegram-канал 112 сообщает, что у школьницы перерезано горло. В ночь, когда все случилось, мать убитой ночевала у друга, а девочка должна была быть дома одна. Предварительно, ее зарезали в доме, а затем сбросили в подвал.

Ранее мать зарезала пятилетнего сына ножницами в Казани и сама вызвала полицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами