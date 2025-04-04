Школьнице перерезали горло и сбросили в подвал в Ульяновской области

В Ульяновской области обнаружили в подвале школьницу с перерезанным горлом

В Ульяновской области обнаружили 14-летнюю школьницу с перерезанным горлом в подвале дома. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все случилось в селе Тумкино. Женщина обнаружила в подвале дома тело своей дочери со следами насильственной смерти и обратилась в полицию. Стражи порядка прибыли на место, в данный момент детали и обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

В СУ СК России по региону возбудили уголовное дело по статьям о совершении разбойного нападения и убийстве малолетней, тело которой нашли 4 апреля. Отмечается, что порядок вещей в доме, где ее нашли, был нарушен.

Telegram-канал 112 сообщает, что у школьницы перерезано горло. В ночь, когда все случилось, мать убитой ночевала у друга, а девочка должна была быть дома одна. Предварительно, ее зарезали в доме, а затем сбросили в подвал.

Ранее мать зарезала пятилетнего сына ножницами в Казани и сама вызвала полицию.