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Российские военнослужащие уничтожили расчеты БПЛА «Птицы Мадьяра»

ВС России уничтожили украинские расчеты БПЛА «Птицы Мадьяра»
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили расчеты беспилотных летательных аппаратов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра», отомстив за удары по мирным гражданам. Об этом РИА Новости сообщил офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным «Харам».

«Сталкивались с «Птахами Мадьяра». Уничтожали, расчетами уничтожали его ребят. Как и они наших не щадят, так и мы их не щадили», — сказал он.

Офицер отметил, что его подразделение отслеживает деятельность подобных групп ВСУ и изучает все их технические и тактические новинки.

«При входе в Андреевку месяц назад тоже с ними «сваривались» (сталкивались — прим. ред.) до полного уничтожения. Именно «Птахи Мадьяра» гражданских бьют. Мы им не даем спуску», — подчеркнул «Харам».

Изначально «Птицы Мадьяра» были ротно-тактической группой БПЛА, представители которой входили в состав отдельных бригад Вооруженных сил Украины. В январе прошлого года группу преобразовали в 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем. С того момента подразделение стало входить в состав морской пехоты украинской армии.

15 марта подразделение БПЛА группировки войск «Центр» ликвидировало два расчета элитного украинского батальона БПЛА «Птицы Мадьяра» в районе к западу от Красноармейска (Покровск) в ДНР.

Ранее российские бойцы уничтожили взвод ВСУ, прибывший в ДНР из Курской области.

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