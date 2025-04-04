Просрочка россиян по ипотеке превысила рекордный показатель

Просрочка россиян по ипотеке превысила рекордные 100 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России.

По данным на начало февраля, накопленный объем просрочек составил 100,6 млрд рублей. Рост задолженности по ипотечным кредитам происходил на фоне снижения объема выданных жилищных займов. За январь он упал на 108 млрд и в начале февраля составил 19 трлн рублей.

Рост числа просрочек и задолженностей объясняют тем, что в период действия массовой льготной ипотечной программы 2023-2024 на фоне ажиотажного спроса на ипотеку многие заемщики не вполне точно рассчитали свою платежеспособность.

До этого глава Цетробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовая ипотека станет доступной для россиян при снижении инфляции. Она напомнила, что ипотека в России начала активно развиваться без льготных массовых программ в период, когда инфляция составляла 4%, а ставки по ипотеке составляли около 8%.

Ранее сообщалось, что чистая ипотека в России почти исчезла из-за высокой ключевой ставки.