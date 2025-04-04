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В Евросоюзе раскрыли слова госсекретаря США об уступках России

Каллас: США исключили противоречащие красным линиям Украины и ЕС уступки РФ
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Johanna Geron/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио исключил уступки России, которые противоречат красным линиям Евросоюза и Украины. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Было подчеркнуто, что согласие Украины и Европы должно учитываться во всем, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Он дал нам гарантии на этот счет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Глава евродипломатии также отметила важность вклада Соединенных Штатов в НАТО и призвала европейские страны укрепить свою мощь.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что европейские политики ошибаются, утверждая, что Российская Федерация является для Евросоюза главной угрозой.

Лидеры ЕС заявляют, что Россия — это главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону один процент ВВП, тогда как США тратят 3-4%, указал Вэнс.

Ранее журналист Чей Боуз назвал «русофренией» подготовку Европы к предполагаемой войне с РФ.

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