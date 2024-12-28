Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученая рассказала, как настроить идеальный режим сна

MedicalXpress: красное освещение вечером помогает настроиться на сон
close
Shutterstock

Использование красного освещения вечером помогает настроиться на сон, а яркий свет в течение дня — избежать сонливости и повысить работоспособность. Об этом изданию MedicalXpress рассказала София Аксельрод, научный сотрудник Рокфеллеровского университета.

По словам Аксельрод, манипуляции светом выступают одним из самых эффективных способов восстановления режима сна и бодрствования. Дело в том, что циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, «работают» под влиянием интенсивности освещенности и спектра цвета.

Для легкого пробуждения необходим яркий свет — по этой причине просыпаться в ранние часы и в пасмурную погоду может быть тяжело. Для решения этой проблемы Аксельрод рекомендует приобрести небольшой светильник и включать его сразу после пробуждения. Яркое освещение также необходимо использовать за рабочим столом для повышения продуктивности.

Когда темнеет рано, человек может начать испытывать сонливость уже в дневное время. Однако, по мнению ученой, тем, кто находится под воздействием яркого искусственного света и световых волн от экранов гаджетов, снижение бодрости не грозит.

Для быстрого засыпания вечером яркость освещения, напротив, нужно снизить. Лучшим решением будет использование ламп с красным светом. Красный цвет не действует на нервную систему возбуждающе, помогая телу настроиться на расслабление.

Ранее были названы черты личности, отвечающие за склонность к ночным кошмарам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами