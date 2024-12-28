Ученая рассказала, как настроить идеальный режим сна

Использование красного освещения вечером помогает настроиться на сон, а яркий свет в течение дня — избежать сонливости и повысить работоспособность. Об этом изданию MedicalXpress рассказала София Аксельрод, научный сотрудник Рокфеллеровского университета.

По словам Аксельрод, манипуляции светом выступают одним из самых эффективных способов восстановления режима сна и бодрствования. Дело в том, что циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, «работают» под влиянием интенсивности освещенности и спектра цвета.

Для легкого пробуждения необходим яркий свет — по этой причине просыпаться в ранние часы и в пасмурную погоду может быть тяжело. Для решения этой проблемы Аксельрод рекомендует приобрести небольшой светильник и включать его сразу после пробуждения. Яркое освещение также необходимо использовать за рабочим столом для повышения продуктивности.

Когда темнеет рано, человек может начать испытывать сонливость уже в дневное время. Однако, по мнению ученой, тем, кто находится под воздействием яркого искусственного света и световых волн от экранов гаджетов, снижение бодрости не грозит.

Для быстрого засыпания вечером яркость освещения, напротив, нужно снизить. Лучшим решением будет использование ламп с красным светом. Красный цвет не действует на нервную систему возбуждающе, помогая телу настроиться на расслабление.

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