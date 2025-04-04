В Минобороны сообщили о новых атаках ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры

МО РФ: ВСУ за прошедшие сутки шесть раз атаковали объекты энергетики РФ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«3 апреля в 23:28 по московскому времени в Брянской области в пгт. Белая Березка Трубчевского района в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден газопровод низкого давления и прекращено газоснабжение бытовых абонентов», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что 4 апреля в 00:36 по московскому времени в поселке городского типа Белая Березка Трубчевского района Брянской области был поврежден внутренний газопровод низкого давления МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск» в результате атаки беспилотника ВСУ. Из-за этого было прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

Кроме того, в городе Котовск Тамбовской области атакой украинского ударного беспилотного летательного аппарата был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов». В результате также было прекращено газоснабжение бытовых абонентов.

В свою очередь в Брянской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергетического объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» без электроснабжения остались абоненты Климовского района.

Среди прочих ВСУ атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате атаки произошел обрыв проводов высоковольтной линии, из-за чего без электричества остались десятки потребителей в Климовском районе.

Также в Липецкой области в результате атаки украинского ударного дрона по энергообъекту в Новониколаевке филиала ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» было прервано электроснабжение.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва довела до сведения Вашингтона информацию о нарушениях Киевом соглашения по отказу от ударов по объектам энергетики. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами РФ, которые были атакованы Вооруженными силами Украины после начала действия моратория. Представитель Кремля рассказал, что американцы пообещали дать оперативный ответ на этот счет, однако его пока нет.

Первое официальное заявление об ограничении ударов Кремль опубликовал 25 марта вечером по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Также Москва опубликовала список объектов, подпадающих под действие моратория на удары.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.