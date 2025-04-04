В суд поступило дело ростовского экс-замгубернатора

В суд Ростова-на-Дону поступило дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева. Об этом сообщает ТАСС.

«В Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Кушнарева В. В.», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, бывший чиновник в октябре прошлого года потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области. Бизнесмен обратился в региональное управление ФСБ, после чего чиновника задержали при получении первой части взятки. В ноябре бывший заместитель губернатора незаконно приобрел пистолет Colt и патроны к нему.

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