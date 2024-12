Ученые назвали преимущество детей, растущих в многодетных семьях

Психологи из Университета Брока и Университета Калгари (Канада) пришли к выводу, что дети, выросшие в семьях с несколькими братьями и сестрами, более честны и склонны к сотрудничеству по сравнению с единственными детьми в семье. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые проанализировали данные более 710 тысяч человек, которые прошли личностный тест на специальном веб-сайте, основанном на модели личности HEXACO. Эта модель включает шесть ключевых черт личности: честность-скромность, эмоциональность, экстраверсию, доброжелательность (в противовес гневу), добросовестность и открытость новому опыту.

Результаты исследования показали, что средние дети, то есть те, у кого есть как старшие, так и младшие братья или сестры, демонстрируют наиболее высокие показатели по параметрам честности-скромности и доброжелательности. Следом за ними идут младшие дети, старшие дети и, наконец, единственные дети в семье.

Ученые также обнаружили, что чем больше у человека было братьев и сестер, тем выше он набирал баллы по указанным параметрам. Они объясняют это тем, что в больших семьях дети чаще идут на компромиссы, что развивает доброжелательность. Кроме того, честность становится необходимостью, так как скрыть ложь в окружении множества братьев и сестер гораздо сложнее.

По мнению исследователей, количество и порядок рождения братьев и сестер могут играть важную роль в формировании личности, что, в свою очередь, может повлиять на успехи в учебе, карьере и отношениях.

