Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки

Стоимость эталонной североморской нефти марки Brent на открытии торгов опустилась ниже $69, свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

По состоянию на 10:30 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,82% — до $68,86 за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,93%, до $65,66. До такой стоимости североморская нефть опустилась впервые с 11 марта.

В первой половине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году.

Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы, объяснила Рокотянская.

Она заявила, что динамика нефти также зависит от множества других факторов, которые с трудом можно прогнозировать. Эксперт сказала, что это, в первую очередь, геополитика — например, возможно усиление санкционного давления на Иран.

Ранее эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ.