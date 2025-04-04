В НАТО заявили о высоком потенциале Минобороны РФ для работы в океане

FT: НАТО высоко оценивает потенциал МО РФ для работы в океанских глубинах

Военно-морские силы НАТО высоко оценивают потенциал Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ в области работы на дне океана. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на одного из командующих ВМС альянса.

«Главный потенциал в любой точке мира для работы в океанских глубинах», — оценил офицер ВМС НАТО возможности российского оборонного ведомства.

Само издание отмечает, что в РФ год назад заложили автономный глубоководный аппарат «Сергей Бавилин», уникальное средство, которое может решать множество задач на морской глубине.

19 марта министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что на вооружение армии РФ поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей-А», многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» с гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».

По его словам, российские подлодки выполняют задачи во всех частях мирового океана, даже подо льдами Арктики.

Ранее Путин объявил о реорганизации морской пехоты России.