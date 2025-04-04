Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении Веселовки в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В направлении населенного пункта выдвинулась группа ВСУ из села Водолаги, которая была уничтожена в результате комплексного огневого поражения», — заявил источник агентства.

Он отметил, что российская группировка войск «Север» продолжает выбивать противника из Гуево и хутора Олешня.

До этого стало известно, что украинское командование запретило сдаваться своим военнослужащим, окруженным возле населенного пункта Гуево в Суджанском районе Курской области. Источник в российском подполье отметил, что никакой помощи для них не предвидится.

2 апреля сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Север» Вооруженных сил России эвакуировали из Гуево несколько местных жителей. По информации ТАСС, в Гуево идут ожесточенные бои с ВСУ, и эвакуацию проводят только в крайних случаях.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.