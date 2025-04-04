Сальдо рассказал, когда будет принято решение по восстановлению Каховской ГЭС

Российские власти примут решение по поводу восстановления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) после завершения украинского конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Решение однозначно откладывается на послевоенное время. Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу. <...> Для начала необходимо провести детальную оценку состояния сооружения и выявить все повреждения», — сказал глава региона.

Он отметил, что, согласно предварительным оценкам, ГЭС разрушена полностью, и ее придется строить заново, что невозможно в настоящее время из-за небезопасной обстановки в Херсонской области.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня 2023 года. После прорыва плотины Каховское водохранилище, общая площадь которого составляла 2155 квадратных километров, начало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей, но спустя почти год оно начало наполняться водой. По данным Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины, водой на сегодняшний день покрыто до 40% бывшей акватории водохранилища.

По словам Сальдо, спустя год после подрыва ГЭС водохранилище превратилось в болотистую местность.

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