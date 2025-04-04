В РСПП оценили возможность быстрого снятия антироссийских санкций

Ускоренного сокращения санкционного давления на экономику России не ожидается, несмотря на оптимизм на фоне возможных договоренностей по Украине с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе годового собрания членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что 2025 год — это достаточно сложный год с внутренними и внешними вызовами», — заявил он.

До этого спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что новые санкции Соединенных Штатов в отношении России могут быть нацелены на замороженные российские активы. Вашингтон также может попытаться остановить транспортировку нефти РФ.

2 апреля сообщалось, что половина членов сената конгресса США, состоящая из 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект, предполагающий ужесточение санкций в отношении России.

Ранее сенаторы США пригрозили усилить санкции против России за отказ от переговоров по Украине.