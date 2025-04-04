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Мэр Орска заявил, что в городе настолько чистая вода, что он пьет из-под крана

РИА: в Орске провели реконструкцию скважин после паводка прошлого года
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Shutterstock

Мэр Орска Оренбургской области Артем Воробьев рассказал, что в городе вода настолько чистая, что он сам пьет из-под крана. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Так глава города ответил на вопрос журналистов о безопасности воды в городе после паводка прошлого года.

«‎Я всем это говорю, не стесняясь, что не кипячу, не покупаю. Я пью воду и пил до этого из-под крана», — сказал мэр.

Он добавил, что в Орске на момент паводка 2024 года действовала 71 скважина. В паводок они были затоплены, сгорели насосы, и некоторые из скважин разгерметизировались, однако позже власти провели реконструкцию и очистку. Летом прошлого года Роспотребнадзор выдал заключение о безопасности воды, уточнил Воробьев.

4 апреля глава Орска рассказал, что паводок в районе города проходит в спокойном режиме, и пик повышения уровня воды уже пройден. Он добавил, что дважды в день получает информационный бюллетень от гидрометцентра — согласно данным метеорологов, уровень воды в Урале и Ори постепенно падает.

До этого бывший глава Оренбургской области Денис Паслер в публичной форме попросил прощения после представления от Генеральной прокуратуры в связи с неполной готовностью экстренных служб региона к ЧС, которая возникла во время паводка в прошлом году.

Ранее в Австралии катастрофический паводок уничтожил более 100 тыс. голов скота.

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