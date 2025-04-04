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Жители России пожертвовали более 22 млрд рублей на нужды военных

ТАСС: россияне пожертвовали более 22 млрд рублей на нужды военных с начала СВО
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Партия «Единая Россия»

Россияне с начала СВО на Украине передали более 22 млрд рублей пожертвований на нужды военных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Народного фронта, организатора сбора «Все для Победы!».

По данным представителей «Народного фронта», только за последний месяц они передали военным более тысячи коптеров, 580 единиц средств радиоэлектронной борьбы и 279 генераторов. За все время сборов гуманитарную помощь передали 510 подразделениям.

В январе столичные рестораны и кафе приняли участие в сборе помощи для солдат спецоперации. По данным пресс-службы мэра Москвы, столичные заведения регулярно направляют гуманитарные грузы на поле боя.

В России с 1 декабря прошлого года вступил в силу закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для военнослужащих. Закон подразумевает списание долгов с россиян, призванных на военную службу по мобилизации или в качестве срочников, а также заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год и их супругов.

Ранее экс-футболист ЦСКА рассказал о первых днях в зоне СВО.

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