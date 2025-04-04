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Олимпийскому чемпиону пересадили печень

Чемпион ОИ по бобслею Козлов перенес операцию по пересадке печени
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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый советский бобслеист, олимпийский чемпион — 1988 Владимир Козлов перенес операцию по пересадке печени. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

«У меня были серьезные проблемы со здоровьем, сейчас все позади, идет восстановление. Я перенес сложную операцию, пришлось поменять печень, с которой у меня были проблемы еще с молодых лет, когда я дважды переболел гепатитом», — сказал бобслеист.

67-летний Козлов пояснил, что еще в 2001 году ему диагностировали гепатит С, а после перенесенного в 2020 году коронавируса его состояние ухудшилось. Спортсмен отметил, что он был прооперирован в Москве по квоте. Ему не пришлось оплачивать операцию, все медицинские манипуляции были произведены бесплатно.

На зимних Олимпийских играх 1988 года в канадском Калгари Козлов в тандеме с пилотом Янисом Кипурсом стал победителем в соревнованиях двоек. Также он стал обладателем бронзовой награды в состязаниях экипажей-четверок вместе с Кипурсом, Гунсисом Осисом и Юрисом Тоне. Козлов является первым в истории советского бобслея олимпийским чемпионом.

Ранее стало известно, что Александр Емельяненко передвигается на коляске.

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