Люди в группах начинают действовать глупее муравьев, выяснили ученые

Израильские ученые из Института науки Вейцмана выяснили, что люди уступают муравьям в решении сложных задач, требующих слаженной командной работы. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Выводы ученых основаны на тестах, в ходе которых людям и насекомым требовалось пронести громоздкий груз необычной формы через лабиринт.

Таким образом команда воссоздала в реальной жизни «головоломку о перемещении пианино» — классической вычислительной задачи из области планирования движений, которая выясняет возможные способы транспортировки некого нестандартного груза из точки А в точку Б в сложной среде.

Вместо пианино людям и муравьям выдали большой Т-образный предмет, который требовалось перемещать в узком прямоугольном пространстве, разделенном на три камеры и соединенным двумя узкими щелями.

Чтобы сделать сравнение максимально значимым, группам людей в некоторых случаях поручили избегать общения посредством речи или жестов, даже надевать хирургические маски и солнцезащитные очки, чтобы скрыть рты и глаза.

Кроме того, людям указали держать груз только за ручки, имитирующие способ, которым его держат муравьи. Ручки содержали счетчики, которые измеряли тяговое усилие, прилагаемое каждым человеком во время транспортировки.

Результаты показали, что человек превосходит муравья при индивидуальном выполнении задачи. Но в групповом испытании муравьи справились с переносом груза заметно лучше людей.

Группы муравьев действовали вместе расчетливо и стратегически, демонстрируя коллективную память, которая помогала им сохранять определенное направление движения и избегать повторных ошибок.

Люди, напротив, не смогли значительно улучшить свои результаты, действуя сообща. Когда общение между членами группы было ограничено до уровня муравьев, люди начинали принимать решения, приводившие к наименьшему общему знаменателю.

«Наши результаты подтверждают эту точку зрения. Мы показали, что муравьи действуют умнее как группа, и что для них целое это больше, чем сумма его частей.

Напротив, формирование групп не расширило когнитивные способности людей. Знаменитая «мудрость толпы», которая стала столь популярной в эпоху социальных сетей, не вышла на первый план в наших экспериментах», — подытожили авторы открытия.

Ранее ученые выяснили, что муравьи научились выращивать грибы за несколько миллионов лет до открытия человеком земледелия.