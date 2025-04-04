В Бирмингеме пожаловались на нашествие гигантских крыс

Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей британского Бирмингема из-за забастовки мусорщиков. Об этом пишет Independent.

По данным издания, жителям приходится отдавать огромные суммы, чтобы частные компании вывозили мусор возле домов.

«Жители теперь привыкли выходить из своих парадных дверей и видеть возвышающиеся, вонючие кучи мусорных мешков прямо возле своих домов, иногда более 5 футов в высоту», — говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что по всему городу не было собрано порядка 17 тыс. тонн отходов. Местные жители отметили, что к огромным расходам на вывоз мусора привела забастовка, которая длится уже несколько недель.

До этого мужчина в Японии заказал доставку еды и получил с ней живую крысу. В компании заявили, что пока неизвестно, как именно крыса попала в упаковку. Сервис принес официальные извинения пострадавшему клиенту и партнерским ресторанам, пообещав разобраться в причинах происшествия с привлечением экспертов.

Ранее акции японского ресторанного холдинга обрушились из-за крысы в супе.