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В Бирмингеме пожаловались на нашествие гигантских крыс

Independent: крысы размером с кошку и горы мусора стали нормой для Бирмингема
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Chanawat Jaiya/Shutterstock/FOTODOM

Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей британского Бирмингема из-за забастовки мусорщиков. Об этом пишет Independent.

По данным издания, жителям приходится отдавать огромные суммы, чтобы частные компании вывозили мусор возле домов.

«Жители теперь привыкли выходить из своих парадных дверей и видеть возвышающиеся, вонючие кучи мусорных мешков прямо возле своих домов, иногда более 5 футов в высоту», — говорится в статье.

В публикации подчеркивается, что по всему городу не было собрано порядка 17 тыс. тонн отходов. Местные жители отметили, что к огромным расходам на вывоз мусора привела забастовка, которая длится уже несколько недель.

До этого мужчина в Японии заказал доставку еды и получил с ней живую крысу. В компании заявили, что пока неизвестно, как именно крыса попала в упаковку. Сервис принес официальные извинения пострадавшему клиенту и партнерским ресторанам, пообещав разобраться в причинах происшествия с привлечением экспертов.

Ранее акции японского ресторанного холдинга обрушились из-за крысы в супе.

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