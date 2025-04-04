Стало известно о резком падении доходов миллиардеров после введения пошлин США

BBI: богатейшие люди мира за сутки потеряли $208 млрд после введения пошлин США

Богатейшие люди мира за день потеряли суммарно $208 млрд после объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

«Это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) и самым значительным со времен пандемии Covid-19», — говорится в сообщении.

Основатель компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг потерял $17,9 млрд, или около 9% своего состояния, после того, как акции Meta снизились по итогам торгов четверга на 8,96%. При этом состояние основателя онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса за день снизилось на $15,9 млрд. В четверг акции компании подешевели примерно на 9%.

Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, потерял $11 млрд на снижении стоимости ценных бумаг Tesla на 5,47%.

Накануне Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США.