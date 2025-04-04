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Супруга блогера Портнягина не отрицает обвинение в даче взятки

Адвокат Селиванова: жена блогера Портнягина не отрицает обвинение в даче взятки
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portnyagina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга блогера Дмитрия Портнягина Екатерина не отрицает обвинение в даче взятки, рассказала ее адвокат Анастасия Селиванова в беседе с РИА Новости.

Селиванова подтвердила, что Портнягиной вменяют уголовную статью о даче взятки. Однако по словам адвоката, роль Портнягиной в деле якобы формальна. Екатерина, уточнила ее защитник, доверилась должностному лицу и согласилась «решить проблему таким путем». Селиванова добавила, что, вместе с тем, это не отменяет ответственности ее подзащитной.

Накануне стало известно, что Екатерина обвиняется в даче взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за сохранение самостроя. Получатель взятки неизвестен, его разыскивают правоохранители.

По версии следствия, в конце февраля 2022 года Екатерина через посредников передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы за сохранение самовольной постройки на улице Образцова.

В прокуратуре Московской области сообщили, что дело против чиновника выделено в отдельное производство, в настоящее время он находится в международном розыске.

Ранее Портнягин рассказал, чем занят под домашним арестом.

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