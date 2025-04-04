За Овечкиным закрепили персональную телекамеру

За действиями капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, близкого к установлению снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), будет следить отдельная телекамера. Об этом сообщает New York Times.

Телеканалы ESPN и TNT закрепили за Овечкиным персональную камеру OviCast. Она впервые была задействована в матче против «Каролины», в котором «Вашингтон» проиграл 1:5, но единственную шайбу столичной команды забросил именно российский форвард.

Источник уточняет, что на всех предстоящих матчах «Вашингтона» на аренах будут установлены дополнительные 10 камер. Ожидается, что в момент, когда Овечкин забросит историческую шайбу — в каком бы матче это ни произошло, — игра прервется на торжественную церемонию. Предполагается, что она продлится семь минут. В это время все игроки «Вашингтона» будут иметь право покинуть скамейку и отпраздновать достижение своего капитана вместе с ним.

В ночь на 3 апреля Овечкин забросил в ворота «Каролины» свою 892-ю в регулярных чемпионатах НХЛ — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

Ранее в Госдуме заявили, что с НХЛ можно будет договориться, чтобы Овечкин сыграл на Олимпиаде.