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Губернатор Липецкой области рассказал о последствиях атак беспилотников на регион

Губернатор Артамонов: в Липецкой области обломки дрона повредили три дома в СНТ
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Валерий Мельников/РИА Новости

За минувшую ночь обломки сбитых беспилотников повредили три дома в одном из СНТ Липецкой области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Атака действительно была массированной. Известно о трех частных домах в одном из СНТ, которые пострадали — выбиты стекла, повреждена кровля», — раскрыл губернатор.

По словам Артамонова, сообщения о найденных обломках беспилотников поступают как из Липецка, так и из Липецкого округа. Их проверяют оперативные службы. Он поручил социальным службам действовать незамедлительно и помочь пострадавшим домовладельцам.

Этой ночью жители Липецка заявляли, что услышали около 20 громких взрывов. Очевидцы рассказали, что в небе над городом слышно от 15 до 20 сильных взрывов. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Также слышны звуки пролетающих БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее взрыв над Липецком в момент атаки беспилотников попал на видео.

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Атаки БПЛА на Россию
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