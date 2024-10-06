Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муравьи освоили земледелие за миллионы лет до появления человека, выяснили ученые

Science: муравьи начали выращивать грибы 66 млн лет назад

close
Shutterstock

Американские ученые из Смитсоновского института выяснили, что муравьи начали заниматься земледелием вскоре после падения метеорита, положившего конец существованию динозавров. Это произошло около 66 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда проанализировала генетические данные 475 различных видов грибов и 276 разновидностей муравьев, создав историю эволюции муравьиного фермерства.

Результаты показали, что после удара метеорита и массового вымирания животных и растений в конце мелового периода грибы процветали на гниющей опавшей листве. Этим воспользовались муравьи, для которых грибы стали источником пропитания в период медленного восстановления жизни.

Работа также показала, что муравьям потребовалось еще около 40 миллионов лет, чтобы развить более высокое сельское хозяйство. Исследователи смогли проследить происхождение этой передовой практики примерно до 27 миллионов лет назад. В это время быстрое похолодание климата изменило окружающую среду по всему миру.

Ранее ученые выяснили, что матки муравьев поедают собственное зараженное потомство, чтобы отложить больше яиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами