В США раскрыли, когда Маск уйдет из американского правительства

Bloomberg: Маск может уйти из правительства США 30 мая, но сохранит свое влияние

Американский миллиардер Илон Маск может уйти со своего поста в правительстве США по истечении 130-дневного срока его полномочий временного советника президента Дональда Трампа. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, ожидается, что Илон Маск уйдет с поста главы Департамента эффективности государственного управления после истечения 130-дневного срока его полномочий временного советника президента Дональда Трампа… Если эти дни считать последовательно с инаугурации Трампа, срок полномочий Маска должен закончиться 30 мая», — говорится в сообщении издания.

При этом официальная дата пока не назначена, и Белый дом должен определить, когда Маск отработает свои 130 дней, сообщили агентству источники.

Издание также сообщает, что Маск по-прежнему будет оказывать значительное влияние на усилия по сокращению расходов бюджета США и останется «доверенным лицом Трампа» после официального ухода.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Маск сохранит свое место в правительстве Соединенных Штатов в качестве советника президента США Дональда Трампа, роль бизнесмена в борьбе с неконтролируемой американской бюрократией еще не окончена.

Ранее отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера».