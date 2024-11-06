Раскрыт механизм борьбы иммунной системы с раком

Ученые из Онкологического центра Memorial Sloan Kettering (MSK) в США установили, что передача сигналов врожденного иммунитета играет ключевую роль в поддержании стабильности генома во время репликации ДНК и защите от рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes & Development (G&D).

Центральное внимание ученых привлек белковый комплекс Mre11, отвечающий за поддержание стабильности генома и восстановление разрывов ДНК. Нарушения в Mre11, как обнаружили исследователи, способны спровоцировать опухолевые процессы.

Исследователи модифицировали копии Mre11 в миниатюрных органоидах (упрощенных версиях) молочной железы и имплантировали их мышам. В результате у животных с активированными онкогенами опухоли развивались в 40% случаев, тогда как у контрольных мышей – лишь в 5%. Опухоли с мутантным Mre11 отличались высокой агрессивностью. Исследования также показали, что мутация Mre11 повышает активность генов, стимулируемых интерфероном — молекулой, которая участвует в иммунных реакциях и ответе на клеточный стресс.

Ученые также обнаружили, что у мутантных органоидов была нарушена упаковка ДНК, что делало ее более доступной для транскрипции — реализации генетической информации.

Дополнительные эксперименты показали, что ключевую роль в этом процессе играет иммунный сенсор IFI205. Когда его отключали, структура ДНК стабилизировалась, и вероятность развития опухоли у животных снижалась до обычного уровня. Это открытие позволяет предположить, что нарушения в Mre11 могут создавать условия, при которых онкогены с большей вероятностью провоцируют рак.

Ранее был найден неожиданный способ помочь людям с одним из самых безнадежных видов рака.