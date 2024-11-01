Найден неожиданный способ помочь людям с одним из самых безнадежных видов рака

Связанный с экземой белок помогает выживать раковым клеткам яичника. Открытие может означать, что пациентки с этой опухолью, которая отличается высокой летальностью, могут получить пользу от лекарств против экземы. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Клетки рака яичников могут «обманывать» иммунную систему человека. Это мешает лечению с помощью иммунотерапии — метода, направленного на активацию иммунитета для поиска и уничтожения раковых клеток. В новом исследовании ученые открыли механизм, с помощью которого рак яичников меняет иммунитет человека. Также они нашли молекулу, которая может стать мишенью для лекарств против рака.

Авторы обнаружили, что клетки рака яичников вырабатывают молекулу под названием интерлейкин-4 (IL-4). Она связана с развитием астмы и кожного заболевания экземы, также известного как атопический дерматит.

Ученые считают, что препарат Дупилумаб против астмы и экземы может быть полезен для пациенток с раком яичника. 50% женщин с этим диагнозом не переживают пятилетний рубеж после обнаружения опухоли. Если результаты ученых подтвердятся, Дупилумаб может стать дополнением для иммунотерапии опухоли.

Ранее врач объяснил, почему многие виды рака простаты не являются раковыми опухолями.