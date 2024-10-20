Ученые зафиксировали редкую сверхяркую вспышку в соседней галактике

Американские астрономы из Университета штата Пенсильвания обнаружили редкую звездную пару в Малом Магеллановом Облаке — карликовой галактике-спутнике Млечного пути. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые зафиксировали чрезвычайно яркую вспышку рентгеновского излучения в открытой двойной системе CXOU J005245.0–722844, где белый карлик соседствует с горячей молодой звездой, окруженной диском пыли и газа. На сегодня специалистам известно лишь семь подобных систем.

По словам исследователей, вспышка была вызвана новой — явлением, при котором материя активной звезды попадает на поверхность белого карлика — тлеющего звездного ядра на последней стадии жизненного цикла.

Когда белый карлик накапливает достаточное количество вещества, происходит быстрая термоядерная реакция, сопровождающаяся мощным взрывом.

Астрономы отметили, что вспышка новой в CXOU J005245.0–722844 отличается от других подобных событий не только чрезвычайной яркостью свечения, но и его короткой продолжительностью, причины которой пока остаются неясными.

Ранее ученые обнаружили потоки энергии из огромной черной дыры, взрывающие звезды в тысячах световых лет от своего источника.