В Иллинойсе эвакуировали офис представителя штата после открытия письма

Помощник депутата был доставлен в больницу после того, как открыл почту в офисе представителя штата Иллинойс в Авроре. Об этом сообщает CBS.

«Полиция города Аврора сообщила, что в 13:06 их вместе с пожарной службой вызвали в офис члена палаты представителей штата Иллинойс Барбары Эрнандес (демократ от города Аврора), расположенный в оживленном трехэтажном офисном здании по адресу 1 E. Benton St. в центре города Аврора», — говорится в публикации.

По данным издания, помощник депутата сообщил, что почувствовал себя плохо вскоре после вскрытия почты. Его оперативно доставили в медучреждение на скорой помощи.

Также стало известно, что здание эвакуировали, после чего следователи быстро приступили к определению того, какую угрозу содержало письмо, если таковая вообще существовала, пишет CBS.

В настоящее время состояние сотрудника офиса остается стабильным, что именно вызвало подобную панику, осталось неизвестным.

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Ранее массовое отравление произошло в главном офисе TikTok.