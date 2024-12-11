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В Иллинойсе эвакуировали офис представителя штата после открытия письма

CBS: помощник депутата Иллинойса заболел после вскрытия почты

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Depositphotos

Помощник депутата был доставлен в больницу после того, как открыл почту в офисе представителя штата Иллинойс в Авроре. Об этом сообщает CBS.

«Полиция города Аврора сообщила, что в 13:06 их вместе с пожарной службой вызвали в офис члена палаты представителей штата Иллинойс Барбары Эрнандес (демократ от города Аврора), расположенный в оживленном трехэтажном офисном здании по адресу 1 E. Benton St. в центре города Аврора», — говорится в публикации.

По данным издания, помощник депутата сообщил, что почувствовал себя плохо вскоре после вскрытия почты. Его оперативно доставили в медучреждение на скорой помощи.

Также стало известно, что здание эвакуировали, после чего следователи быстро приступили к определению того, какую угрозу содержало письмо, если таковая вообще существовала, пишет CBS.

В настоящее время состояние сотрудника офиса остается стабильным, что именно вызвало подобную панику, осталось неизвестным.

До этого жителя Краснодарского края задержали после того, как он принес на работу приготовленную дома выпечку. Сообщалось, что 23-летний молодой человек принес угощение в офис и раздал коллегам, но не сказал о том, что в состав входила марихуана. В результате на плохое самочувствие пожаловались шесть человек.

Ранее массовое отравление произошло в главном офисе TikTok.

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