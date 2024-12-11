Российские и белорусские таможенники накрыли подпольное производство анаболиков

Таможенники из России и Белоруссии накрыли подпольное производство сильнодействующих веществ. Об этом сообщает ФТС РФ.

По информации службы, российские и белорусские таможенники совместно пресекли преступную деятельность транснациональной группы, которая занималась подпольным производством анаболиков. У злоумышленников изъяли более 200 килограммов различных стероидов. Также в помещении обнаружили различное оборудование, реагенты, химикаты и упаковочный материал.

Московские таможенники возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Фигурантами стали граждане России и Белоруссии. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

До этого таможенники пресекли канал контрабанды военной амуниции из России в США и Евросоюз. В отношении иностранца возбудили 19 уголовных дел.

Ранее вернувшаяся из Таиланда россиянка пыталась пронести через таможню голову крокодила.