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В Крыму подростки избили сверстницу и оттаскали за волосы на пляже

В Крыму СК начал проверку сообщения об избиении школьницы подростками на пляже

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Телеграм-канал «ЧП / Крым»

Подростки из Крыма напали на школьницу на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП/Крым».

Инцидент произошел в Щелкино. На кадрах с места инцидента видно, как сначала одна из участниц дает пощечину девушке в белой куртке, затем удерживает ее за волосы. Затем компания избивает сидящую на песке школьницу и таскает за волосы, первая участница наносит удары в том числе и ногами. Все происходящее молодые люди фиксируют на камеры телефонов.

По словам автора публикации, родители пытаются «избавить своих детей от ответственности».

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Там проводят проверку публикации. Специалисты ведомства установят всех участников инцидента.

«Ход проверки поставлен руководителем Главного следственного управления на личный контроль», – сообщается в публикации.

Прокуратура Крыма также проводит проверку, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге юношу заподозрили в жестоком избиении отчима возлюбленной.

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