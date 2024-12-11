В российском аэропорту самолеты обслуживал техник без образования

Работник Омского аэропорта, который устроился туда на должность техника, пойдет под суд за покупку диплома о среднем профессиональном образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

Согласно материалам дела, 25-летний мужчина приобрел у неустановленного лица диплом со специализацией «Технология машиностроения» Омского авиационного колледжа имени Н.Е. Жуковского, после чего устроился на работу в воздушную гавань города. Там он занимал должность «оператора по наземному обслуживанию» инженерно-авиационной службы. Как долго работник продержался на указанной позиции, не уточняется.

Вскоре уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» УК РФ рассмотрит суд. За вменяемое преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в СК сообщили, что завершили расследование дела лжеврача Никонова и его жены, которые «лечили» детей с ДЦП за миллионы рублей.