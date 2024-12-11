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В МИД РФ высказались о попытках установить связи с новым руководством Сирии

Захарова: Москва поддерживает контакты со всеми сирийскими политическими силами

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Российское руководство в настоящее время поддерживает контакты со всеми политическими силами, которые находятся в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались у нее, пыталась ли Москва установить связи с новыми властями ближневосточной республики.

«Как вы, наверное, обратили внимание, в заявлении, которое было опубликовано недавно, сказано, что мы поддерживаем контакты со всеми политическими силами, которые сейчас находятся в Сирии», — отметила дипломат.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции организовали наступление на правительственные войска в провинции Алеппо. В результате они взяли под свой контроль одноименный город и еще несколько населенных пунктов.

В ночь на 8 декабря представители оппозиции заняли столицу страны — город Дамаск. Тогда же командование армии республики заявило, что период правления ее президента Башара Асада «закончился».

Позже ситуацию прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Там подтвердили, что сирийский лидер решил снять с себя соответствующие полномочия и покинуть страну. Кроме того, в МИД РФ призвали стороны конфликта отказаться от применения насилия и решать все возникающие вопросы политическим путем.

Как писало агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле, в данный момент Асад вместе с членами семьи находится в Москве. Здесь ему предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Иране назвали «основных заговорщиков» событий в Сирии.

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