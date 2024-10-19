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Ученые выяснили, можно ли принимать Оземпик до операции по уменьшению желудка

ACS: прием Оземпика до операции по уменьшению желудка не отразился на здоровье

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Бариатрическая хирургия более экономически эффективна, чем новые лекарства по снижению веса. Также не было найдено возможных осложнений приема этих препаратов до бариатрии. Это показало исследование, представленное на конгрессе Американской коллегии хирургов (ACS).

Препараты, имитирующие действие гормона ГПП-1, эффективно снижают уровень сахара в крови, подавляют аппетит и помогают похудеть. К этой группе лекарств относятся Оземпик, Вегови и другие новые препараты.

В одном из новых исследований ученые выяснили, что новые лекарства по снижению веса в долгосрочной перспективе менее выгодны, чем бариатрическая операция по уменьшению объема желудка. Однако в будущем стоимость препаратов может снизиться, и результаты изменятся. Кроме того, исследование проводилось в США, и стоимость операций и препаратов может отличаться в других странах. Поэтому результаты нельзя переносить на другие страны.

Второе исследование, представленное на собрании, рассмотрело данные людей, которые принимали Оземпик или его аналоги за год до операции. Это не было связано с осложнениями для здоровья или худшими результатами бариатрии.

Ранее ученые выяснили, что питательные коктейли могут снижать риск осложнений после операции.

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