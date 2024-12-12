Трое осужденных за подготовку теракта в Мелитополе внесены в перечень террористов

Росфинмониторинг внес троих осужденных за подготовку теракта в Мелитополе в 2022 году в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Жуковский Антон Николаевич, 05.02.1989 г.р. , город Запорожье Украинской ССР... Сергеев Дмитрий Сергеевич, 05.10.1993 г.р... Акулова Янина Петровна, 06.10.1987 г.р.», — говорится на сайте.

В судебных материалах говорится, что подсудимые вступили в террористическое сообщество, созданное украинскими спецслужбами в Запорожской области. В период с 24 февраля по сентябрь 2022 года они «вступили в сговор на совершение террористического акта».

6 декабря Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов украинца Максима Воробьева, подорвавшего три локомотива в Мелитополе. В 2023 году Воробьев вступил в террористическое сообщество и согласился устраивать теракты на территории российского региона. Вместе со своим знакомым они забрали взрывные устройства из тайников. После этого были подорваны составы. Воробьев был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Ранее жительница Мелитополя передала данные Украине и получила 14 лет за госизмену.