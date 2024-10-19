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Питательные коктейли могут снижать риск осложнений после операции

ACS: питательные коктейли перед операцией снизили риск осложнений на треть

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Depositphotos

Предоставление пациентам лечебного питания до операции может уменьшить длительность госпитализации на 18%, а риск послеоперационных осложнений — на 33%. Это показало исследование, представленное на конгрессе Американской коллегии хирургов ACS.

Ученые проанализировали данные 4078 пациентов, которые перенесли операцию по одному из восьми направлений. Предоставление пациенту питательного коктейля с омега-3 жирными кислотами и аргинином сокращало риск осложнений на 33%, а срок госпитализации — на 18%. В совокупности срок пребывания пациентов в больнице уменьшился на 2699 дней. Ежегодная экономия могла бы составить 7,8 миллиона долларов США, отметили ученые.

Программы дополнительного питания используются в основном для больных раком, но их следует расширить, считают авторы работы.

До этого ученые выяснили, что многочисленные операции могут ухудшать работу мозга у пожилых.

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